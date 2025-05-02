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У Харкові затримали чоловіка, який підпалив військову автівку: перевіряють зв'язок із спецслужбами РФ

Анастасія ПроцП'ятниця, 2 травня 2025, 12:22
У Харкові затримали чоловіка, який підпалив військову автівку: перевіряють зв'язок із спецслужбами РФ
фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, підозрюваного в підпалі військового автомобіля. Слідство розслідують причетність до підпалу російських спецслужб. 

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, злочин скоєно в ніч на 24 квітня у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Козакевича. Зазначається, що зловмисник умисно підпалив авто Honda Ridgeline, яке перебувало на балансі однієї з військових частин та використовувалося українським військовослужбовцем. Унаслідок пожежі транспортний засіб повністю знищено.

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фото: Харківська обласна прокуратура

За оперативною інформацією, чоловік діяв за вказівкою, отриманою через месенджер Telegram, і сподівався на грошову винагороду. Слідство не виключає, що канал комунікації контролюється спецслужбами Росії та використовується для координації диверсій у прифронтових регіонах України.

Правоохоронці затримали фігуранта. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 151 400 гривень.

ХарківЗбройні силипрокуратура
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