Влада вирішила примусово евакуювати дітей з 2 сіл на Донеччині

Керівництво Донецької області прийняло рішення про примусову евакуацію усіх дітей з сіл Шахове і Торецьке, які розташовані за 15-20 км від лінії бойового зіткнення.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "У двох селах Шахівської громади розпочинаємо примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками. Йдеться про села Шахове і Торецьке".

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Деталі: Він уточнив, що таке рішення ухвалили 2 травня. Загалом у цих населених пунктах проживає близько 80 дітей.



"Дав доручення місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – заявив Філашкін.

Він також вкотре закликав усіх людей виїжджати з небезпечних регіонів, "поки це ще можливо".