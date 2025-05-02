Влада вирішила примусово евакуювати дітей з 2 сіл на Донеччині
Керівництво Донецької області прийняло рішення про примусову евакуацію усіх дітей з сіл Шахове і Торецьке, які розташовані за 15-20 км від лінії бойового зіткнення.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram
Пряма мова очільника області: "У двох селах Шахівської громади розпочинаємо примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками. Йдеться про села Шахове і Торецьке".
Деталі: Він уточнив, що таке рішення ухвалили 2 травня. Загалом у цих населених пунктах проживає близько 80 дітей.
"Дав доручення місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", – заявив Філашкін.
Він також вкотре закликав усіх людей виїжджати з небезпечних регіонів, "поки це ще можливо".