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Орбан заявив, що українці вивозять гроші "на тачках" з ЄС, а економіці Угорщини загрожує руйнація

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 травня 2025, 13:49
Орбан заявив, що українці вивозять гроші на тачках з ЄС, а економіці Угорщини загрожує руйнація
Віктор Орбан, Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в ЄС невигідне для його країни, оскільки загрожує угорській економіці і назвав значною проблемою те, що Євросоюз нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.

Джерело: Орбан в ефірі радіо Kossuth, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet

Деталі: За словами Орбана, Угорщина втратила кілька мільярдів євро за три роки через війну. За словами прем'єр-міністра, країна не мала б таких економічних проблем, якби гроші, надіслані Україні, були в європейській економіці.

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Пряма мова: "Однак європейські лідери продовжують прагнути війни і підтримувати Україну навіть проти волі американського керівництва. Ми не можемо фінансувати і підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів. Гроші, які вони хочуть витратити там, ми могли б витратити і вдома. Вони везуть гроші, в тому числі і наші, в Україну на тачках".

Деталі: Він нагадав, що у Єврокомісії оголосили про наміри прийняти Україну в ЄС до 2030 року.

"Європейська народна партія, материнська партія партії "Тиса", хоче ввести Україну до ЄС, що зруйнує угорську економіку", – підкреслив він, маючи на увазі політсилу свого головного політичного суперника Петера Мадяра.

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Віктор Орбан закликав усіх висловити свою думку щодо вступу України до ЄС і взяти участь в опитуванні Voks 2025.

"У Брюсселі вважають, що для фінансування України потрібно взяти величезну спільну позику, тому що лідери ЄС знають, що самостійно не в змозі підтримати Україну ", – пояснив прем'єр-міністр. Він наголосив, що зараз необхідно не допустити занурення Європи в борги.

"Є країни, великі компанії яких вже працюють в Україні, і більша частина грошей потрапить саме до цих компаній", – звернув увагу він. Орбан нагадав, що коли Угорщина вступила до ЄС, частина грошей, що належала країні, пішла іноземним компаніям.

"Якби це було вигідно угорцям, вони б підтримали членство України, але наша країна заплатила б за вступ України  додаткову ціну", – вказав Орбан.

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