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Міноборони у квітні допустило до війська понад 120 нових видів озброєння

Українська правдаП'ятниця, 2 травня 2025, 14:08
Міноборони у квітні допустило до війська понад 120 нових видів озброєння
Міністерство оборони України

У квітні 2025 року українське оборонне відомство схвалило до експлуатації в армії понад 120 нових зразків озброєння та техніки, із яких більш як 85% виготовлено на вітчизняних підприємствах.

Джерело: Міністерство оборони України 

Деталі: Як повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, більшість новинок – українського виробництва. Від початку 2025 року вже кодифіковано понад 400 нових одиниць вітчизняної зброї та техніки.

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Серед нових зразків – безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, сучасні системи зв’язку, роботизовані платформи та автомобілі.

Зокрема до арсеналу армії допустили понад 40 нових безпілотників із керуванням через оптоволокно.

Пряма мова Валерія Чуркіна: "Того, що ми маємо сьогодні в арсеналі, замало. Ми мусимо швидше реагувати на виклики, більше вкладатися у технологічну зброю. Кожен ВОП маємо максимально посилити безпілотними системами".

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зброяМіноборониЗбройні сили
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