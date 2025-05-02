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Квітень у Харкові став рекордним за масштабами руйнувань від обстрілів Росії – мер

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 травня 2025, 14:12
Квітень у Харкові став рекордним за масштабами руйнувань від обстрілів Росії – мер
руйнування в Харкові. фото з ТГ Терехова

Протягом квітня внаслідок російських ударів у Харкові пошкоджень зазнали 533 будівлі, вибито понад 10,5 тисячі вікон.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах

Пряма мова: "Я вже зазначав, що минулого місяця наше місто пережило наймасованіші удари з початку повномасштабного вторгнення. Та, на жаль, квітень був рекордним не тільки за кількістю обстрілів, а й за масштабами руйнувань".

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Деталі: За даними очільника міста, від прямих влучань та вибухових хвиль пошкоджено 533 будівлі. Це сотні зруйнованих дахів, пошкоджених фасадів, розбитих вікон.

Вікон вибито 10 533 – у квартирах, на балконах, у під’їздах.

Це – небачений обсяг, зазначає Терехов. Владі вдалося тимчасово закрити понад 90% – 9830 вікон. Але повного скління поки немає.

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Пряма мова: "А зима ближче, ніж здається. Тому зараз це наш головний виклик. Ми зосередили всі сили: співпрацюємо з фондами, допомагаємо людям оформлювати заявки на державну компенсацію. Робимо все, щоб встигнути.

Окремий фронт – покрівлі. Пошкоджено 147 дахів, 109 з них відремонтовані. Роботи багато, але не зупиняємось".

Харківвійна
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