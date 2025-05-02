Росіяни атакували Херсон дронами: поранено двох чоловіків, згоріло авто

2 травня російські війська атакували центральну частину Херсона з безпілотника, внаслідок чого поранено двох чоловіків 52 та 60 років.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська МВА

Пряма мова Прокудіна: "Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА середмістя Херсона.

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Ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька – пошкоджено".

Наслідки російської атаки на Херсон.



Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/Z2QOqKW5SC — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 2, 2025

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Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків – 52 та 60 років. Наразі обидва перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

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