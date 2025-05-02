Росіяни атакували Херсон дронами: поранено двох чоловіків, згоріло авто
П'ятниця, 2 травня 2025, 14:32
2 травня російські війська атакували центральну частину Херсона з безпілотника, внаслідок чого поранено двох чоловіків 52 та 60 років.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська МВА
Пряма мова Прокудіна: "Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА середмістя Херсона.
Реклама:
Ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька – пошкоджено".
Наслідки російської атаки на Херсон.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 2, 2025
Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/Z2QOqKW5SC
РЕКЛАМА:
Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків – 52 та 60 років. Наразі обидва перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.
Знати більше: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів