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Росіяни атакували Херсон дронами: поранено двох чоловіків, згоріло авто

Анастасія ПроцП'ятниця, 2 травня 2025, 14:32
Росіяни атакували Херсон дронами: поранено двох чоловіків, згоріло авто
скрін з відео ОВА

2 травня російські війська атакували центральну частину Херсона з безпілотника, внаслідок чого поранено двох чоловіків 52 та 60 років.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська МВА

Пряма мова Прокудіна: "Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА середмістя Херсона.

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Ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька – пошкоджено".

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Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків – 52 та 60 років. Наразі обидва перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Знати більше: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів



Херсонбезпілотники
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