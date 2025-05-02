У Харкові викрили "волонтера", який збирав донати для ЗСУ, але витрачав їх на себе

У Харкові викрили 31-річного чоловіка, який під виглядом збору грошей для українських військових ошукував громадян.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Слідство вже встановило щонайменше 30 фактів отримання грошей від громадян з різних куточків країни. Кожна людина перераховувала донат на суму 3-4 тисячі гривень".

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Деталі: За даними слідства, 31-річний харків’янин створив фейковий акаунт у Facebook на ім’я Олега Решетняка, де регулярно публікував оголошення про збір на потреби ЗСУ – але вказував свої особисті банківські реквізити.

Щоб не потрапити в поле зору правоохоронців, шахрай не використовував SIM-карту, виходив у мережу через Wi-Fi та спілкувався з людьми від імені вигаданої особи. Отримані гроші чоловік витрачав на свої потреби.

Йому повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене повторно (ст. 190 КК України).

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