Reuters: в Бельгії планують віддати мільярди заморожених коштів РФ

Бельгійська фінансова компанія Euroclear планує конфіскувати та перерозподілити близько 3 мільярдів євро заморожених російських коштів після того, як Москва захопила гроші інвесторів у Росії.

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на відповідні документи та людей, обізнаних з цим питанням

Деталі: Гроші будуть використані для компенсації західним інвесторам після того, як Москва конфіскувала готівку, що зберігалася в Росії в останні місяці, заявили три обізнані особи.

Реклама:

Euroclear перерозподілить 3 млрд євро з пулу в 10 млрд євро готівки, що належить російським юридичним та фізичним особам, які потрапили під санкції Європейського Союзу після вторгнення РФ в Україну в 2022 році, повідомили двоє з цих осіб.

Цей крок знаменує новий рівень тиску з боку Європи.

У минулому Захід організовував кредити та виплати Україні з відсотків за замороженими російськими активами, що російський лідер Владімір Путін назвав крадіжкою.

РЕКЛАМА:

Запланована виплата Бельгії була викликана розпорядженням російського уряду про конфіскацію мільярдів у західних інвесторів минулого року. Euroclear зазнавав тиску з боку міжнародних інвесторів з вимогою вивільнити гроші. Reuters не вдалося встановити, хто саме отримає вигоду від виплати.

За інформацією джерел агенції, у березні Euroclear отримала дозвіл від Бельгії на здійснення виплат.

Euroclear повідомила клієнтам про майбутні виплати в інформаційному документі від 1 квітня, який переглянуло агентство Reuters.

"Ми отримали дозвіл від нашого компетентного органу розморозити суми компенсації та надати їх нашим учасникам", – йдеться в документі.

Reuters не вдалося встановити особу російських власників, чиї активи конфісковані.

Виплати західним інвесторам не торкнуться понад 200 мільярдів євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС, заявили два джерела.

Однак це зменшить запаси російських активів, що включають готівку, акції та облігації, які майже повністю зберігаються в Euroclear і дають блоку важелі впливу на Москву. Дехто сподівався, що заморожені російські активи можна буде використати для відбудови України.

Західні інвестори мають в Росії активи на десятки мільярдів, від конфіскованих заводів до готівки.

Рішення Європи розморозити російські активи в Європі для інвесторів деякі оцінюють критично.

"Заарештувати російські активи і віддати їх західним інвесторам було б морально неприйнятним", – сказав Джейкоб Кіркегард, експерт з санкцій з вашингтонського аналітичного центру Peterson Institute for International Economics.

Європейський Союз заморозив сотні мільярдів російських активів, включаючи резерви центрального банку, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що стало безпрецедентним кроком і найбільшим покаранням для Росії.

Euroclear володіє левовою часткою санкціонованих російських активів в Європі – понад 180 мільярдів євро.

Повернення цих грошей є важливим для Москви і стало причиною близько 100 судових позовів проти Euroclear, сказав один зі співрозмовників. Reuters не вдалося встановити статус цих судових справ.

Минулого року Москва попередила, що вживе заходів у відповідь, якщо її заморожені активи будуть конфісковані і використані для України, і на початку цього року внесла зміни до законодавства, що дозволяють їй це зробити.

Варто зазначити, що в ЄС тривалий час ведуть дискусії щодо конфіскації заморожених активів РФ і передачі їх Україні.

Однак великі країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, виступають проти, оскільки побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.