Bloomberg: Трампу запропонували варіанти посилення економічного тиску на Росію

Видання Bloomberg дізналося, що американські посадовці підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Як стверджують співрозмовники агентства, американський президент готовий посилити економічний тиск на Росію, оскільки очільник Кремля Володимир Путін зволікає зі спробами покласти край війні, яку розпочала Росія.

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За інформацією співрозмовників, американські посадовці підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію.

Водночас вони попередили, що Трамп ще не прийняв рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Вони відмовилися детально розповісти, які варіанти розглядаються, і заявили, що будь-яке рішення залишається за президентом.

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