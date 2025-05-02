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Bloomberg: Трампу запропонували варіанти посилення економічного тиску на Росію

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 2 травня 2025, 16:53
Bloomberg: Трампу запропонували варіанти посилення економічного тиску на Росію
фото: Getty Images

Видання Bloomberg дізналося, що американські посадовці підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg 

Деталі: Як стверджують співрозмовники агентства, американський президент готовий посилити економічний тиск на Росію, оскільки очільник Кремля Володимир Путін зволікає зі спробами покласти край війні, яку розпочала Росія.

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За інформацією співрозмовників, американські посадовці підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію.

Водночас вони попередили, що Трамп ще не прийняв рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Вони відмовилися детально розповісти, які варіанти розглядаються, і заявили, що будь-яке рішення залишається за президентом.

Нагадаємо:

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  • Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.
  • 1 травня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між Україною та Росією "дуже велика прірва" щодо того, як вони бачать завершення війни, а відтак адміністрація американського президента буде працювати, аби "спробувати зблизити ці сторони".
  • Також у Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль, хоч і не дистанціюються від цього питання. 

СШАТрамп
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