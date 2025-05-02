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У Трампа не знають, як далі поводитися з РФ після угоди з Україною – ЗМІ

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 2 травня 2025, 18:01

У Білому домі наразі не знають, як далі поводитися з Росією на тлі укладання угоди з Україною про корисні копалини. 

Джерело: Politico з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з перебігом обговорень, "Європейська правда"

Деталі: Попри те, що в четвер, 1 травня, посадовці адміністрації американського президента Дональда Трампа публічно назвали угоду важливим досягненням, у самому Білому домі немає єдності щодо наступних кроків, розповіли співрозмовники.

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За їхніми словами, серед можливих дій – жорсткі рішення, зокрема посилення тиску на Кремль, на що Трамп досі не зважувався.

"Нові санкції – це наступний крок у посиленні тиску. Якщо президент вирішить рухатися цим шляхом", – сказав один із них.

Представник Міністерства фінансів США, який погодився коментувати угоду анонімно, заявив, що зростання економічного інтересу США до України "демонструє рішучість підтримувати її довгострокове майбутнє".

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30 квітня Україна та США уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.

2 травня ЗМІ писали, що американські посадовці підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію.

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