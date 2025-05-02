Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Дніпропетровщині через російські удари постраждали четверо людей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 травня 2025, 18:45
На Дніпропетровщині через російські удари постраждали четверо людей
Фото - Сергій Лисак в Telegram

Російські війська 2 травня обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії та дронами камікадзе, четверо людей постраждали.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "По Нікопольщині ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Гучно було у райцентрі, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Реклама:

Четверо людей постраждали. Через сильний стрес медична допомога знадобилася цілій родині. Хлопчику, якому немає й трьох років, та його батькам. Ще одна потерпіла – 42-річна жінка. У неї осколкове ураження і акубаротравма. Всі оговтуватися будуть вдома".

Деталі: Також в районі сталося декілька пожеж – горіла будівля, що не експлуатується, суха трава, зайнялося й на території приватного домоволодіння. Пошкоджені 4 оселі, адмінбудівля, інфраструктура, лінія електропередач.

По Синельниківщині агресор вдарив КАБами, поціливши по Новопавлівській громаді. Зруйнована будівля навчального закладу, що не експлуатувалася.

Дніпропетровська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Азербайджані звинуватили Росію в масованій кібератаці
Стерненко розповів деталі нападу на нього: держохорона, броньоване авто і дві дірки в джинсах
Сибіга назвав червоні лінії України у переговорах про мир, серед них – прагнення в НАТО
Нападницю на Стерненка арештували: на суді вона сказала, що закохалася у вербувальника "з СБУ"
Контракти з заводом, який постачав браковані міни, не припинятимуть – АОЗ
Путін міг змінити цілі у війні проти України – CNN
Усі новини...
Дніпропетровська область
Нічна атака: на Дніпропетровщині 2 поранених, горіли 2 підприємства
Суд заарештував підозрюваних у справі про 120 тисяч бракованих мін для ЗСУ
У лікарні померла жінка, поранена під час атаки РФ на Кам’янське 26 квітня
Останні новини
20:05
Після 10 років роботи львівський арт-центр "Фабрика Повидла" полишає його директорка
19:31
Вивідували дані, прикидаючись зоозахисниками: на Харківщині судили подружжя за державну зраду
19:28
Трамп вважає, що демократів, які просувають його імпічмент, потрібно виключити з Конгресу
19:26
Сумського комунальника підозрюють у мільйонних розтратах на ремонті доріг
19:07
"Залишковий контингент": омбудсмен розповів, скільки школярів в Україні навчаються російською мовою
19:01
боксНеймовірний ажіотаж: на бій Усик – Дюбуа за три дні купили понад 65 тисяч квитків
18:56
фотоВ Одесі чоловік з ножами накинувся на поліцейських
18:54
Література з "ДНР": Регулятор заборонить виробляти книжки видавництву "Кредо"
18:48
У параді до дня народження Трампа можуть взяти участь авіація і 6600 військових – ЗМІ
18:45
На Дніпропетровщині через російські удари постраждали четверо людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: