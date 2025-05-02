На Дніпропетровщині через російські удари постраждали четверо людей

Російські війська 2 травня обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії та дронами камікадзе, четверо людей постраждали.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "По Нікопольщині ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Гучно було у райцентрі, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

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Четверо людей постраждали. Через сильний стрес медична допомога знадобилася цілій родині. Хлопчику, якому немає й трьох років, та його батькам. Ще одна потерпіла – 42-річна жінка. У неї осколкове ураження і акубаротравма. Всі оговтуватися будуть вдома".

Деталі: Також в районі сталося декілька пожеж – горіла будівля, що не експлуатується, суха трава, зайнялося й на території приватного домоволодіння. Пошкоджені 4 оселі, адмінбудівля, інфраструктура, лінія електропередач.

По Синельниківщині агресор вдарив КАБами, поціливши по Новопавлівській громаді. Зруйнована будівля навчального закладу, що не експлуатувалася.