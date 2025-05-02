В Одесі чоловік з ножами накинувся на поліцейських
В Одесі на Куликовому полі чоловік з двома ножами накинувся на правоохоронців, щоб зупинити зловмисника один з поліцейських застосував табельну зброю. І нападника, і поліцейських госпіталізували з пораненнями.
Джерело: пресслужба поліції Одеської області, "Думська"
Дослівно: "Чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення.
З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано".
Деталі: Також повідомляється, що унаслідок отриманих ножових поранень госпіталізовано поліцейських.
На місці працює слідчо-оперативна група.
До ЄРДР внесли відомості за статтею 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).
Місцеве видання повідомляє, що нападнику прострелили ноги.