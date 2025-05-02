В Одесі чоловік з ножами накинувся на поліцейських

В Одесі на Куликовому полі чоловік з двома ножами накинувся на правоохоронців, щоб зупинити зловмисника один з поліцейських застосував табельну зброю. І нападника, і поліцейських госпіталізували з пораненнями.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області, "Думська"

Дослівно: "Чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення.

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З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано".

Деталі: Також повідомляється, що унаслідок отриманих ножових поранень госпіталізовано поліцейських.

На місці працює слідчо-оперативна група.

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До ЄРДР внесли відомості за статтею 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Місцеве видання повідомляє, що нападнику прострелили ноги.