Армія РФ масовано вдарила по Куп’янську з авіації: загинув чоловік

Надвечір 2 травня російські війска 20 хвилин били по Куп’янську з авіації, з-під завалів будинку деблокували тіло загиблого чоловіка, ще одного чоловіка намагаються дістати.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 2 травня у період орієнтовно з 16:20 до 16:40 збройні сили РФ завдали серію авіаційних ударів по м. Купʼянськ.

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У місті пошкоджено низку домоволодінь та господарчих будівель. З-під завалів одного з будинків деблоковано тіло загиблого чоловіка".

фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Попередньо, під завалами перебуває ще один чоловік. Пошуково-рятувальні роботи проводяться із врахуванням безпекової ситуації у місті.

Правоохоронці вилучили уламки авіаційного боєприпасу з місця, де загинула людина.