Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ масовано вдарила по Куп’янську з авіації: загинув чоловік

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 травня 2025, 20:07
Армія РФ масовано вдарила по Куп’янську з авіації: загинув чоловік
фото - харківська обласна прокуратура

Надвечір 2 травня російські війска 20 хвилин били по Куп’янську з авіації, з-під завалів будинку деблокували тіло загиблого чоловіка, ще одного чоловіка намагаються дістати.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 2 травня у період орієнтовно з 16:20 до 16:40 збройні сили РФ завдали серію авіаційних ударів по м. Купʼянськ.

Реклама:

У місті пошкоджено низку домоволодінь та господарчих будівель. З-під завалів одного з будинків деблоковано тіло загиблого чоловіка".

 
фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Попередньо, під завалами перебуває ще один чоловік. Пошуково-рятувальні роботи проводяться із врахуванням безпекової ситуації у місті.

Правоохоронці вилучили уламки авіаційного боєприпасу з місця, де загинула людина.

Харківська областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА
Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики
На Балі стався блекаут
Трамп вважає, що демократів, які просувають його імпічмент, потрібно виключити з Конгресу
фотоВ Одесі чоловік з ножами накинувся на поліцейських
В Азербайджані звинуватили Росію в масованій кібератаці
Усі новини...
Харківська область
Окупанти убили цивільну жінку на Харківщині – прокуратура
Росіяни атакували підприємства на Харківщині: згоріло обладнання та автівки
Через російську атаку на Харківщині загинув чоловік
Останні новини
21:17
фотоУ німецькому Штутгарті авто вʼїхало в натовп людей, є постраждалі
21:09
У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА
21:09
Чи можна точно підрахувати калорійність раціону за даними з етикеток? Пояснює дієтологиня
21:07
Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики
21:03
Глава МЗС Британії поговорив з Венсом: "Світу вривається терпець" через Путіна
21:00
Рубіо назвав рішення Німеччини визнати "АдН" екстремістською "тиранією під маскою"
20:58
"Зливали" інформацію ДПС Telegram-каналу: двоє податківців отримали підозри
20:50
хокейУкраїна вперше за 18 років може повернутись в елітний дивізіон: що для цього потрібно
20:39
У МЗС прокоментували заяви США щодо зміни підходу до спроб зупинити війну РФ
20:38
Тримає ритм краще за людей: вчені дослідили вміння морської левиці рухатися в такт
Усі новини...
Реклама:
Реклама: