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У МЗС прокоментували заяви США щодо зміни підходу до спроб зупинити війну РФ

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 2 травня 2025, 20:39

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував заяву Державного департамента США щодо того, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Telegram МЗС

Деталі: Тихий заявив, що на тлі заяв США він зв'язався з речницею Державного департаменту Теммі Брюс. 

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"Ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника", – зазначив він. 

Речник МЗС запевнив, що це була не нова позиція Сполучених Шатів Америки, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США Марко Рубіо.

Нагадаємо, 29 квітня Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.

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Перед тим він заявив, що поточний тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.

переговориСШАросійсько-українська війна
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