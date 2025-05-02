У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА

У Польщі демонтували провокативну табличку на братській могилі вояків УПА на горі Монастир поблизу польсько-українського кордону.

Джерело: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, "Європейська правда"

Деталі: 28 квітня реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про усунення провокативної таблички.

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"Дії було виконано відповідно до чинного законодавства та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини", – повідомили у міністерстві.

Як зазначається, раніше поліцією Польщі було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину за статтею про наругу над пам’ятником чи іншим громадським місцем, встановленим для вшанування історичної події чи вшанування особи, а також статтею про знищення чужої речі.

Йдеться про пам'ятник на честь бійців Української повстанської армії, що загинули в бою з підрозділами НКВС, який розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй. Він був встановлений у 1990-х роках з ініціативи української громади та неодноразово зазнавав пошкоджень.

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Кілька днів тому на могилі з’явилась табличка із написом:

"Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю".

У Міністерстві закордонних справ переконані, що мета розміщення провокативної таблички на братській могилі вояків УПА у Польщі – перешкодити українсько-польському діалогу у сфері національної пам'яті.