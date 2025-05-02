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На Херсонщині через вибух російського дрона в руках загинув чоловік

Альона Мазуренко , Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 травня 2025, 21:50
На Херсонщині через вибух російського дрона в руках загинув чоловік
Фото: Amnesty International

У Бериславському районі Херсонщини внаслідок вибуху російського дрона в руках загинув 47-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "У Бериславському районі внаслідок підриву на міні загинув мирний житель.

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У полі поблизу села Саблуківка 47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав важких поранень і, на жаль, помер дорогою до лікарні".

Уточнено: Прокудін згодом уточнив, що трагедія в Саблуківці сталася через падіння російського дрона з вибухівкою у двір приватного будинку. 47-річний господар спробував винести його за межі подвір’я, однак той здетонував у нього в руках.

Херсонська областьвибух
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