РФ запустила по Харкову безпілотники: 35 постраждалих

Увечері п'ятниці російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники, в різних районах міста пролунали вибухи, є постраждалі.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, мер Ігор Терехов

Пряма мова: "Ворог знову бʼє по Харкову. Серія вибухів пролунала у різних районах міста.

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Екстрені служби прямують на місця "прильотів". Попередньо, без постраждалих".

Деталі: Пізніше Синєгубов повідомив, що, попередньо, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожих БпЛА.

Також стало відомо, що постраждали 3 людини.

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Згодом Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до 6.

За його словами, пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки в Салтівському районі Харкова.

Як повідомив мер міста, загалом зафіксували 17 прильотів. Кількість постраждалих зросла до 12.

Станом на 22:57 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих сягнула 28 осіб. У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі. У Київському районі зафіксовано падіння ворожого дрону.

В Основ'янському районі внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки.

У Салтівському районі сталось влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.

Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Вже о 23:02 кількість постраждалих зросла до 35 осіб.