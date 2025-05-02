На фронті від початку доби відбулось 139 зіткнень – Генштаб

Від початку доби 2 травня на фронті відбулось 139 бойових зіткнень, з них 53 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 2 травня

Дослівно: "З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень, противник завдав 59 авіаційних ударів, використавши 93 керовані бомби, 988 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська.

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки.

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На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки.

Сьогодні наші війська відбили сім атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Водяного Другого, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 17 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе (кол. Червоне), Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 17 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними.