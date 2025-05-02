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Двох чоловіків поранила російська армія на Сумщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 травня 2025, 23:21
Двох чоловіків поранила російська армія на Сумщині
Фото ілюстративне - getty images

Російські війська 2 травня скинула, за попередніми даними, дві керовані авіаційні бомби в Шосткинському районі на Сумщині. Двоє чоловіків поранені.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 2 травня 2025 року близько 16:30 год окупанти, за попередніми даними, скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району.

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Унаслідок атаки ворога отримали поранення 50-річний та 55-річний цивільні чоловіки, які були госпіталізовані".

Деталі: Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Сумська область
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