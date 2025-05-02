Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з навчання та підтримки F-16 на суму $310 млн
П'ятниця, 2 травня 2025, 23:31
Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувального та технічного обладнання для винищувачів F-16 разом на суму $310 мільйонів.
Джерело: Reuters, Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США
Деталі: Зазначається, що серед основних підрядників – компанії Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR.
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Зокрема в пакеті підтримки йдеться про:
- модифікацію та модернізацію літаків;
- навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення боєготовності;
- запасні частини, витратні матеріали, підтримку ремонту та повернення;
- наземне обладнання;
- постачання та підтримку секретного та несекретного програмного забезпечення;
- дослідження та огляди;
- інженерно-технічні та матеріально-технічні послуги, що надаватимуться урядом США та підрядником
Загальна вартість оцінюється в 310,5 мільйонів доларів США.
"Запропонований продаж покращить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши ефективну підготовку пілотів і підвищивши оперативну сумісність зі Сполученими Штатами завдяки всебічній підготовці у Повітряних сил США", – йдеться у заяві.