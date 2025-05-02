Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з навчання та підтримки F-16 на суму $310 млн

Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувального та технічного обладнання для винищувачів F-16 разом на суму $310 мільйонів.

Джерело: Reuters, Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США

Деталі: Зазначається, що серед основних підрядників – компанії Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR.

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Зокрема в пакеті підтримки йдеться про:

модифікацію та модернізацію літаків;

навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення боєготовності;

запасні частини, витратні матеріали, підтримку ремонту та повернення;

наземне обладнання;

постачання та підтримку секретного та несекретного програмного забезпечення;

дослідження та огляди;

інженерно-технічні та матеріально-технічні послуги, що надаватимуться урядом США та підрядником

Загальна вартість оцінюється в 310,5 мільйонів доларів США.

"Запропонований продаж покращить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши ефективну підготовку пілотів і підвищивши оперативну сумісність зі Сполученими Штатами завдяки всебічній підготовці у Повітряних сил США", – йдеться у заяві.