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Окупанти перекрили Кримський міст

Ольга Глущенко Субота, 3 травня 2025, 00:58
Окупанти перекрили Кримський міст
Кримський міст, ілюстративне фото: ТАСС

У ніч проти 3 квітня російські окупанти перекривали Кримський міст.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram

Деталі: У повідомленні зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

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Дослівно: "Ті, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок".

Нагадаємо: Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Керченський міст, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, залишається ціллю для Сил оборони, але наголосив на необхідності зберігати "інформаційну тишу".

КримКерченський містокупація
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