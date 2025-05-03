Окупанти перекрили Кримський міст

У ніч проти 3 квітня російські окупанти перекривали Кримський міст.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram

Деталі: У повідомленні зазначається, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

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Дослівно: "Ті, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок".

Нагадаємо: Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Керченський міст, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, залишається ціллю для Сил оборони, але наголосив на необхідності зберігати "інформаційну тишу".