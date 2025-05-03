Адміністрація Трампа планує скоротити штат ЦРУ та інших розвідок – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує значні скорочення персоналу в Центральному розвідувальному управлінні та інших основних розвідувальних структурах США.

Джерело: Washington Post з посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, ЦРУ планує скоротити 1200 посад, а також тисячі посад в інших частинах розвідувального співтовариства США.

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ЦРУ публічно не розголошує чисельність своїх співробітників, але вважається, що вона становить близько 22 000 осіб. Наразі незрозуміло, які саме підрозділи шпигунського відомства постраждають найбільше. Скорочення відбувається в той час, як директор ЦРУ Джон Реткліфф пообіцяв спрямувати більше ресурсів управління на Китай і на боротьбу з картелями, що займаються контрабандою фентанілу та інших синтетичних наркотиків до США.

Скорочення персоналу відбуватиметься протягом кількох років і буде частково здійснене за рахунок зменшення кількості найманих працівників. Безпосередніх звільнень не передбачається. За словами особи, знайомої з цим питанням, під скорочення підпадає приблизно 1200 осіб, включаючи кілька сотень людей, які вже вирішили піти на достроковий вихід на пенсію.

Скорочення відбувається окремо від зусиль департаменту DOGE, очолюваної мільярдером Ілоном Маском.

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З моменту вступу на посаду в січні Трамп і Маск розпочали кампанію зі скорочення витрат, яка призвела до ліквідації різних відомств і спроб розформувати їх, а також до звільнення понад 200 000 федеральних службовців.