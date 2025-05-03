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На день народження Трампа проведуть парад до 250-річчя армії США

Ольга Глущенко Субота, 3 травня 2025, 06:40
На день народження Трампа проведуть парад до 250-річчя армії США
Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп прийме військовий парад на честь 250-річчя американської армії у свій день народження14 червня.

Джерело: CNN, АР із посиланням на офіційних осіб

Пряма мова заступниці прес-секретаря Білого дому Анни Келлі: "Щоб відсвяткувати 250-й день народження армії США 14 червня, президент Трамп вшанує американських ветеранів, військовослужбовців строкової служби та військову історію військовим парадом!".

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Деталі: Детальні плани армії щодо параду передбачають участь понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, семи оркестрів і, можливо, кількох тисяч цивільних осіб, повідомило вчора агентство Ассошіейтед Прес.

За словами речника армії Стіва Уоррена, в параді візьмуть участь підрозділи щонайменше 11 корпусів і дивізій з усієї країни, зокрема батальйон "Страйкерів", танкові та піхотні підрозділи, артилерійські установки та історична військова техніка.

Парад стане частиною загальнонаціонального святкування ювілею збройних сил, яке планувалося понад рік. Участь у заходах візьмуть також ветеранські організації, військові коледжі, реконструктори та два оркестри.

СШАарміяТрамппарад
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