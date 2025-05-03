Росіяни завдали 400 ударів за добу по Запорізькій області
Субота, 3 травня 2025, 07:24
Впродовж минулої доби росіяни завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малих Щербаках, Лукʼянівському, Новоандріївці та Малинівці.
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228 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
2 обстріли із РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе.
150 артобстрілів окупанти завдали по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
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Федоров додав, що надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів.