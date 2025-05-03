Сили оборони відмінусували за добу 1170 російських окупантів

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1170 солдатів, 4 танки і 48 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:

Реклама: