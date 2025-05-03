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Сили оборони відмінусували за добу 1170 російських окупантів

Ольга Глущенко Субота, 3 травня 2025, 07:38
Сили оборони відмінусували за добу 1170 російських окупантів
ілюстративне фото: getty images

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1170 солдатів, 4 танки і 48 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 955470 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10745 (+4) од,
  • артилерійських систем – 27234 (+48) од,
  • засобів ППО ‒ 1153 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126) од,
  • крилатих ракет ‒ 3197 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3870 (+1) од.

російсько-українська війнавтрати у війніРосія
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