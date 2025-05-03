Сили оборони відмінусували за добу 1170 російських окупантів
Субота, 3 травня 2025, 07:38
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1170 солдатів, 4 танки і 48 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 955470 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10745 (+4) од,
- артилерійських систем – 27234 (+48) од,
- засобів ППО ‒ 1153 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126) од,
- крилатих ракет ‒ 3197 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од,
- спеціальна техніка ‒ 3870 (+1) од.