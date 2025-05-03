На Херсонщині та Донеччині – ще 5 загиблих цивільних

Російські війська вбили ще 4 людини у Донецькій та одну людину в Херсонській області.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, за 2 травня росіяни вбили жителів Донеччини – 3 у Новохатському і 1 у Клиновому.

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Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Тим часом на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.

Уточнюється, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.