На Херсонщині та Донеччині – ще 5 загиблих цивільних
Субота, 3 травня 2025, 08:27
Російські війська вбили ще 4 людини у Донецькій та одну людину в Херсонській області.
Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА
Деталі: Зокрема, за 2 травня росіяни вбили жителів Донеччини – 3 у Новохатському і 1 у Клиновому.
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Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.
Тим часом на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.
Уточнюється, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
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