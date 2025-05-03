Окупанти кажуть, що збили майже 100 дронів і 11 ракет над Кримом
Субота, 3 травня 2025, 08:45
Росіяни заявили, нібито за ніч на 3 травня збили 11 ракет і 170 "українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", з них майже 100 над територією окупованого Криму.
Джерело: МО РФ
Деталі: За словами окупантів, 96 БПЛА збито над територією Криму, 47 БПЛА - над Краснодарським краєм, дев'ять БПЛА - над територією Ростовської, по вісім БПЛА - над територією Брянської та Курської, два - над територією Бєлгородської областей.
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Російська ППО нібито збила над акваторією Чорного моря вісім крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow і три українських керованих ракети "Нептун-МД".
Скільки всього було безпілотників - не повідомляють.