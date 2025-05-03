Над Україною збили 77 зі 183 російських безпілотників
Субота, 3 травня 2025, 09:08
У ніч на 3 травня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М та 183 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів, з них вдалося збити 77, ще 73 визнані "локаційно втраченими".
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
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Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.