Над Україною збили 77 зі 183 російських безпілотників

У ніч на 3 травня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М та 183 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів, з них вдалося збити 77, ще 73 визнані "локаційно втраченими".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

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Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.