Безпілотники атакували Новоросійськ – почалися пожежі

У ніч на 3 травня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ, місцева влада повідомляє про пожежі.

Джерело: ТАСС, Astra, Baza

Деталі: Державна пропаганда зазначає, що уламки БПЛА пошкодили три резервуари на зерновому терміналі в Новоросійську. Пожежники гасять вогонь.

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Громадський транспорт тимчасово не працює в Новоросійську, пишуть що пошкоджено також три багатоквартирні будинки.

В одному з ЖК дрон влетів у квартиру, розташовану на 12-му поверсі багатоповерхівки. Там почалася пожежа.

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Влада відзвітувала про чотирьох постраждалих у регіоні за ніч.