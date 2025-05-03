Безпілотники атакували Новоросійськ – почалися пожежі
Субота, 3 травня 2025, 09:33
У ніч на 3 травня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ, місцева влада повідомляє про пожежі.
Джерело: ТАСС, Astra, Baza
Деталі: Державна пропаганда зазначає, що уламки БПЛА пошкодили три резервуари на зерновому терміналі в Новоросійську. Пожежники гасять вогонь.
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Громадський транспорт тимчасово не працює в Новоросійську, пишуть що пошкоджено також три багатоквартирні будинки.
В одному з ЖК дрон влетів у квартиру, розташовану на 12-му поверсі багатоповерхівки. Там почалася пожежа.
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Влада відзвітувала про чотирьох постраждалих у регіоні за ніч.