Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Безпілотники атакували Новоросійськ – почалися пожежі

Роман ПетренкоСубота, 3 травня 2025, 09:33
Безпілотники атакували Новоросійськ – почалися пожежі
скриншот

У ніч на 3 травня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ, місцева влада повідомляє про пожежі.

Джерело: ТАСС, Astra, Baza

Деталі: Державна пропаганда зазначає, що уламки БПЛА пошкодили три резервуари на зерновому терміналі в Новоросійську. Пожежники гасять вогонь.

Реклама:

Громадський транспорт тимчасово не працює в Новоросійську, пишуть що пошкоджено також три багатоквартирні будинки.

В одному з ЖК дрон влетів у квартиру, розташовану на 12-му поверсі багатоповерхівки. Там почалася пожежа.

РЕКЛАМА:

Влада відзвітувала про чотирьох постраждалих у регіоні за ніч.

Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Над Україною збили 77 зі 183 російських безпілотників
На день народження Трампа проведуть парад до 250-річчя армії США
США підготували нові санкції проти Росії – Reuters
оновлено, фотоРФ запустила по Харкову ударні безпілотники: 47 постраждалих
У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА
На Балі стався блекаут
Усі новини...
Росія
Окупанти кажуть, що збили майже 100 дронів і 11 ракет над Кримом
Сили оборони відмінусували за добу 1170 російських окупантів
США підготували нові санкції проти Росії – Reuters
Останні новини
10:25
формула-118-річний дебютант Mercedes виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Маямі
10:20
Українські військові долучаться до ходи з нагоди Дня перемоги у Британії
09:59
США виключають Румунію з безвізової програми
09:45
Президент Сербії перервав візит до США через проблеми зі здоровʼям
09:33
фото, відеоБезпілотники атакували Новоросійськ – почалися пожежі
09:20
ЗМІ: Рубіо може працювати радником Трампа з нацбезпеки довше, ніж планувалось
09:08
Над Україною збили 77 зі 183 російських безпілотників
09:02
Рекорду не буде: О'Салліван у півфіналі чемпіонату світу зі снукеру програв "аматору"
08:58
Наїзд авто на натовп у Штутгарті: одна загибла
08:45
Окупанти кажуть, що збили майже 100 дронів і 11 ракет над Кримом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: