Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США виключають Румунію з безвізової програми

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 3 травня 2025, 09:59
США виключають Румунію з безвізової програми
фото: PIXABAY

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про виключення Румунії з програми безвізового вʼїзду, куди вона була додана за попередньої адміністрації Джо Байдена.

Джерело: заява відомства, "Європейська правда"

Деталі: В адміністрації Дональда Трампа пояснили виключення Румунії з "безвізової" програми необхідністю "забезпечити безпеку кордонів та імміграції", а також гарантувати надійність самої програми.

Реклама:

"Ми вдячні Румунії за тісну співпрацю протягом багатьох років з метою посилення безпеки. Румунія може бути повторно розглянута для включення до програми (безвізового в'їзду) в майбутньому", – заявила заступниця міністра нацбезпеки США Трісія Маклафлін.

В уряді Румунії, коментуючи рішення США, заявили про намір "продовжити співпрацю, щоб перегляд кандидатури нашої країни відбувся якомога швидше".

Там попросили американську адміністрацію уточнити підстави для скасування участі Румунії в програмі безвізового режиму, "щоб румунські органи влади могли підготувати детальні відповіді з кожного питання".

РЕКЛАМА:

"Громадяни Румунії заслуговують на таке саме ставлення, як і громадяни інших союзних держав, які мають безвізовий в'їзд на територію США, і тому уряд Румунії продовжуватиме дипломатичний діалог на найвищому рівні, щоб права румунів були дотримані", – підсумували в Бухаресті.

Румунія мала приєднатися до програми безвізових поїздок США наприкінці березня – про це оголосила адміністрація Байдена в січні.

Це сталось на тлі передвиборчих потрясінь у країні та анулювання першого туру президентських виборів, де переміг антизахідний кандидат у президенти Келін Джорджеску.

Рішення про анулювання виборів різко розкритикували високопосадовці нової адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венса та радник президента Ілон Маск. 

РумуніяСШАвізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоАтака на Харків: поранено понад 50 людей, Росія застосувала термобаричні заряди
Над Україною збили 77 зі 183 російських безпілотників
США підготували нові санкції проти Росії – Reuters
оновлено, фотоРФ запустила по Харкову ударні безпілотники: 47 постраждалих
У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА
На Балі стався блекаут
Усі новини...
Румунія
ДБР: Правоохоронець зі спільником за 5,5 тис. доларів показував стежки до Румунії
У горах Румунії знайшли та врятували чотирьох українців
TikTok оголосив заходи для боротьби з дезінформацією напередодні виборів у Румунії
Останні новини
11:28
Китай натякнув, що відкритий до переговорів зі США про тарифи
11:13
Перехідний період: Трамп допустив коротку рецесію в США
10:57
фотоАтака на Харків: поранено понад 50 людей, Росія застосувала термобаричні заряди
10:34
У Британії порахували, що Росія йде на рекорд за втратами власної армії
10:25
формула-118-річний дебютант Mercedes виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Маямі
10:20
Українські військові долучаться до ходи з нагоди Дня перемоги у Британії
09:59
США виключають Румунію з безвізової програми
09:45
Президент Сербії перервав візит до США через проблеми зі здоровʼям
09:33
фото, відеоБезпілотники атакували Новоросійськ – почалися пожежі
09:20
ЗМІ: Рубіо може працювати радником Трампа з нацбезпеки довше, ніж планувалось
Усі новини...
Реклама:
Реклама: