Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про можливий вихід США з переговорів: Європа буде поруч

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 3 травня 2025, 13:18

Президент Володимир Зеленський заявив про сигнали, які вказують на можливий вихід США з переговорів про "мир" між Україною та Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський вказав на складність досягти домовленості про припинення вогню з Росією.

Реклама:

"Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, – як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того, як домовляться про ceasefire (припинення вогню. – Ред.), деякі країни будуть хотіти, щоб ми з "русскімі" залишилися сам на сам", – додав він.

Водночас він висловив упевненість, що Європа "буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані".

Раніше цього тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.

РЕКЛАМА:

Цю ж позицію нещодавно підтвердила речниця Держдепу Теммі Брюс.

ЗеленськийСШАЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
Волцу, який втратив роботу, пропонували кілька посад на вибір – CBS
Український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак
Зеленський: США мають скасувати візи нардепам, які не підтримають угоду про надра
Зеленський про зустріч із Трампом у Римі: Найкраща розмова з усіх
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: США мають скасувати візи нардепам, які не підтримають угоду про надра
Україна не може гарантувати безпеку іноземцям, які їдуть у Москву на 9 травня – Зеленський
Зеленський не підтримав ідею Путіна про триденне перемир'я: Театральна постановка
Останні новини
18:48
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
18:10
Лікар розповів про стан здоров’я Вучича: Відчув сильний біль у грудях
18:08
За тиждень Нацбанк продав 748 мільйонів доларів
17:49
Армія РФ скинула вибухівку на центр Херсона: поранено двоє жінок
17:40
В Латвії заявили про необхідність мати на озброєнні "великі системи"
17:07
ЄС засудив Росію за відкриття прямого авіасполучення з невизнаною Абхазією
17:06
Вчені знайшли нове джерело золота в космосі: воно могло існувати ще за раннього Всесвіту
17:00
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
16:59
мапаУ неділю в Україні до 28° і грози, можливе ускладнення роботи транспорту
16:50
Шведський міністр обурився святкуванням 9 травня в Стокгольмі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: