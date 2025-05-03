Через російську атаку на Харківщині почалася масштабна пожежа
Субота, 3 травня 2025, 14:50
Масштабна пожежа площею 2000 кв.м. виникла у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області після того, як росіяни завдали масованого удару по центральній частині населеного пункту.
Джерело: ДСНС
Деталі: Постраждали дві жінки віком 86 та 72 роки.
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У результаті атаки повністю зруйнована двоповерхова торгівельна будівля.
Також частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівлі, торгівельні заклади та павільйони.