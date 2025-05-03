Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через російську атаку на Харківщині почалася масштабна пожежа

Роман ПетренкоСубота, 3 травня 2025, 14:50
Через російську атаку на Харківщині почалася масштабна пожежа
усі фото: ДСНС

Масштабна пожежа площею 2000 кв.м. виникла у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області після того, як росіяни завдали масованого удару по центральній частині населеного пункту.

Джерело: ДСНС

Деталі: Постраждали дві жінки віком 86 та 72 роки.

Реклама:
 

У результаті атаки повністю зруйнована двоповерхова торгівельна будівля.

Також частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівлі, торгівельні заклади та павільйони.

Харківська областьДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
Волцу, який втратив роботу, пропонували кілька посад на вибір – CBS
Український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак
Зеленський: США мають скасувати візи нардепам, які не підтримають угоду про надра
Зеленський про зустріч із Трампом у Римі: Найкраща розмова з усіх
Усі новини...
Харківська область
Армія РФ масовано вдарила по Куп’янську з авіації: загинув чоловік
Окупанти убили цивільну жінку на Харківщині – прокуратура
Росіяни атакували підприємства на Харківщині: згоріло обладнання та автівки
Останні новини
18:48
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
18:10
Лікар розповів про стан здоров’я Вучича: Відчув сильний біль у грудях
18:08
За тиждень Нацбанк продав 748 мільйонів доларів
17:49
Армія РФ скинула вибухівку на центр Херсона: поранено двоє жінок
17:40
В Латвії заявили про необхідність мати на озброєнні "великі системи"
17:07
ЄС засудив Росію за відкриття прямого авіасполучення з невизнаною Абхазією
17:06
Вчені знайшли нове джерело золота в космосі: воно могло існувати ще за раннього Всесвіту
17:00
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
16:59
мапаУ неділю в Україні до 28° і грози, можливе ускладнення роботи транспорту
16:50
Шведський міністр обурився святкуванням 9 травня в Стокгольмі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: