Через російську атаку на Харківщині почалася масштабна пожежа

Масштабна пожежа площею 2000 кв.м. виникла у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області після того, як росіяни завдали масованого удару по центральній частині населеного пункту.

Джерело: ДСНС

Деталі: Постраждали дві жінки віком 86 та 72 роки.

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У результаті атаки повністю зруйнована двоповерхова торгівельна будівля.

Також частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівлі, торгівельні заклади та павільйони.