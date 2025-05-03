Литва позбавлятиме посвідок на проживання росіян, які часто їздитимуть на батьківщину

З 3 травня у Литві набули чинності додаткові обмеження для громадян Росії, які передбачають втрату посвідки на проживання для тих осіб, які протягом трьох місяців без об'єктивних причин більш ніж один раз вирушать до РФ або Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Виняток застосовуватиметься до перевізників і водіїв вантажівок, які прямують транзитом через вищезгадані країни, або якщо поїздка мала об'єктивні причини, незалежні від особи.

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За даними Департаменту міграції, на 1 квітня чинні посвідки на проживання в Литві мали 14 652 громадянина Росії.

Ухвалений литовським Сеймом закон "Про встановлення обмежувальних заходів у зв'язку з військовою агресією проти України" призупиняє приймання заяв на отримання шенгенських і національних віз від громадян Росії та Білорусі, за винятком випадків, коли посередництво в цьому питанні здійснює міністерство закордонних справ.

Заяви від росіян на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві не приймаються, виняток робиться тільки для тих, у кого є чинна шенгенська або національна віза, посвідка на проживання в Литві або іншій країні ЄС.

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Росіяни і білоруси, які прибувають не через кордон з країною ЄС, додатково перевіряються на предмет загроз національній безпеці.

Їм також заборонено ввозити в Литву або вивозити з неї українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми російського або білоруського виробництва.

Відповідно до закону, росіянам, які не мають посвідки на проживання в Литві, заборонено купувати в Литві нерухомість.

Закон про обмежувальні заходи було вперше ухвалено в Литві 2023 року. Ці санкції діють до 2 травня 2026 року.

Нещодавно у литовському Сеймі запропонували внести законопроєкти, які забороняють громадянам Росії купувати житло поруч із військовими та стратегічними об'єктами.

Крім того, уряд заборонив громадянам Литви, які мають також російські, білоруські або китайські паспорти, а також особам без литовського громадянства вступати до Військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса.