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Волцу, який втратив роботу, пропонували кілька посад на вибір – CBS

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 3 травня 2025, 16:22
Волцу, який втратив роботу, пропонували кілька посад на вибір – CBS
Майк Волц, фото Getty Images

Майку Волцу, який втратив роботу радника президента США з нацбезпеки, Білий дім пропонував обирати з кількох посад натомість.

ДжерелоCBS News із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: У бесіді з главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс Волцу було запропоновано кілька посольських посад, зокрема у Саудівській Аравії.

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Після нетривалих роздумів Волц вибрав посаду посла в ООН.

За словами джерел, п'ятниця мала стати останнім днем Волца в Білому домі, а держсекретар Марко Рубіо перебрав на себе повноваження радника з нацбезпеки.

Рубіо і Волц зустрілися в четвер, щоб почати передачу справ.

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Що передувало: Майкл Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.

Після цього ЗМІ називали кількох претендентів на цю посаду, зокрема спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа та заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера.

США
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