На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один – у лікарні

У суботу вранці, 3 травня, у Закарпатській області внаслідок вибуху гранати загинув 50-річний місцевий мешканець, ще один чоловік, 54-річний товариш загиблого, зазнав поранень і був госпіталізований.

Джерело: ГУ Нацполіції у Закарпатській області

Поліція Закарпатської області

Деталі: Інцидент стався у селі Ракошино Мукачівського району. За попередніми даними поліції, вибух стався у приватному будинку під час застілля.

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Двоє чоловіків вживали алкоголь, і в певний момент один із них, поводячись необережно з боєприпасом, висмикнув чеку з гранати. Вибух виявився смертельним для самого чоловіка, а його друг отримав поранення.

Поліція Закарпатської області

Дослівно: "Подію слідчі попередньо кваліфікували за ч. 1 ст.115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування".

Передісторія:

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