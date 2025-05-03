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На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один – у лікарні

Українська правдаСубота, 3 травня 2025, 16:22
На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один – у лікарні
ГУ Нацполіції у Закарпатській області

У суботу вранці, 3 травня, у Закарпатській області внаслідок вибуху гранати загинув 50-річний місцевий мешканець, ще один чоловік, 54-річний товариш загиблого, зазнав поранень і був госпіталізований.

ДжерелоГУ Нацполіції у Закарпатській області

Поліція Закарпатської області
Поліція Закарпатської області

Деталі: Інцидент стався у селі Ракошино Мукачівського району. За попередніми даними поліції, вибух стався у приватному будинку під час застілля.

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Двоє чоловіків вживали алкоголь, і в певний момент один із них, поводячись необережно з боєприпасом, висмикнув чеку з гранати. Вибух виявився смертельним для самого чоловіка, а його друг отримав поранення.

Поліція Закарпатської області
Поліція Закарпатської області

Дослівно: "Подію слідчі попередньо кваліфікували за ч. 1 ст.115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування".

Передісторія: 

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поліціяЗакарпаттявибух
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