Росіяни тричі за день обстріляли Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено газопровід

У суботу 3 травня російські війська вже тричі атакували Костянтинівку Донецької області, поранено одну цивільну особу.

Джерело: начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у Facebook

Пряма мова: "Вранці ворог випустив 5 ракет з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Внаслідок цього обстрілу поранено одну цивільну особу, були пошкоджені фасади приватних будинків, лінії газопроводу та електромережі.

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03.05.2025 о 12:15 місто Костянтинівка зазнало ворожого авіаудару ФАБ-250, пошкоджені фасади приватних будинків, об’єкт інфраструктури.

Пообіді з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл з використанням ударного БПЛА "Молнія-2". Пошкоджено фасад багатоповерхового будинку".