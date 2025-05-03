У неділю в Україні до 28° і грози, можливе ускладнення роботи транспорту
У неділю 4 травня у низці регіонів України, включно з Києвом, очікуються дощі та грози, що може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: У західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози; на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині 4-9° тепла; вдень 23-28°, на заході країни 20-25°.
У Києві та області вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.
Укргідрометцентр попереджає, що в регіонах, де очікуються грози та сильний вітер, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.