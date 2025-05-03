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У неділю в Україні до 28° і грози, можливе ускладнення роботи транспорту

Катерина ТищенкоСубота, 3 травня 2025, 16:59
У неділю в Україні до 28° і грози, можливе ускладнення роботи транспорту
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 4 травня у низці регіонів України, включно з Києвом, очікуються дощі та грози, що може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: У західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози; на решті території без опадів.

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Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині 4-9° тепла; вдень 23-28°, на заході країни 20-25°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

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Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Укргідрометцентр попереджає, що в регіонах, де очікуються грози та сильний вітер, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

погода
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