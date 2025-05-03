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Вучич, який збирався до Москви, навряд зможе повноцінно працювати найближчими днями – лікар

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 3 травня 2025, 19:22
Вучич, який збирався до Москви, навряд зможе повноцінно працювати найближчими днями – лікар
Александр Вучич, фото Bloomberg via Getty Images

Лікар-кардіолог Драган Дінчич заявив, що госпіталізований президент Сербії Александр Вучич, який раніше збирався на парад до Москви 9 травня, навряд зможе повноцінно виконувати свої обов'язки найближчими днями.

Джерело: Дінчич, заяву якого наводить РТС, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Лікар зазначив, що за останні десять років у президента тричі виникали подібні проблеми, і здебільшого вони були пов'язані з надзвичайно високим кров'яним тиском.

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"Я не можу говорити про подробиці, але під час свого перебування в Америці президент відчув сильний біль у грудях, який тривав недовго, за його словами, лише кілька секунд, що не зовсім узгоджується зі словами присутніх у залі, які стверджують, що біль тривав дещо довше", – заявив він.

За словами Дінчича, після проведення необхідних обстежень та аналізів лікарі зробили висновок, що поточний стан здоров'я Вучича "стабільний і задовільний".

Лікарі скоригували терапію і рекомендували Вучичу продовжити подальше регулярне спостереження і лікування.

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Очікується, що президент залишить госпіталь протягом найближчої години.

Пряма мова Дінчича: "Безумовно, нереалістично очікувати, що президент зможе повністю повернутися до своєї звичайної діяльності протягом найближчих кількох днів".

Що передувало: Вучич обіцяв господареві Кремля Володимиру Путіну приїхати на парад до 9 травня в Москву.

Під час візиту до США Вучич раптово захворів, після чого звернувся по медичну допомогу і, пройшовши обстеження, вирішив повернутися до Сербії.

Після повернення до Сербії Вучич був поміщений до Військово-медичного госпіталю у Белграді.

Сербія9 травня
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