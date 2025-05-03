Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на заяву президента України Володимира Зеленського, який раніше розкритикував позицію Будапешта щодо блокування євроінтеграції України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Петера Сійярто у Facebook
Деталі: Коментар угорського міністра стосувався слів Зеленського про те, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан втягує Україну у вибори в країні та робить "дуже небезпечні речі", блокуючи шлях України в ЄС.
За словами Сійярто, Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".
Пряма мова Сійярто: "Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон".
Передісторія:
- Раніше керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.
- За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до ЄС.
- Варто зазначити, що Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.