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Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС

Ірина Кутєлєва, Українська правдаСубота, 3 травня 2025, 19:38
Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС
Szijjártó Péter/Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на заяву президента України Володимира Зеленського, який раніше розкритикував позицію Будапешта щодо блокування євроінтеграції України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Петера Сійярто у Facebook

Деталі: Коментар угорського міністра стосувався слів Зеленського про те, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан втягує Україну у вибори в країні та робить "дуже небезпечні речі", блокуючи шлях України в ЄС.

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За словами Сійярто, Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".

Пряма мова Сійярто: "Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон".

Передісторія:

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УгорщинаЗеленський
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