Спецпризначенці показали знищення ворожого міномета і гаубиці
Спецпризначенці 2 окремого загону Нацгвардії виявили та знищили дві артилерійські цілі армії Росії – міномет та 152-мм гаубицю "Гіацинт-Б".
Джерело: Центр спеціального призначення НГУ "Омега"
Деталі: Міномет виявили на Покровському напрямку за допомогою аеророзвідки, після чого її разом із боєкомплектом знищили – боєприпаси ефектно здетонували.
Дослівно: "Вдень міномет, який регулярно не давав спокою українським Силам оборони, виявила аеророзвідка. Цей міномет було перетворено на металобрухт разом з БК, яке гарно детонувало по окупантах".
Деталі: Також оператори FPV-дронів підрозділу "Крила Омеги" успішно вразили 152-мм гаубицю Гіацинт-Б, яку російські артилеристи намагалися сховати серед дерев у посадці.
Завдяки аеророзвідки російським окупантам не вдалося замаскувати позицію – зброя була виявлена й знищена.
Передісторія:
- 3 травня стало відомо, що український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак.