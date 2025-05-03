Спецпризначенці показали знищення ворожого міномета і гаубиці

Спецпризначенці 2 окремого загону Нацгвардії виявили та знищили дві артилерійські цілі армії Росії – міномет та 152-мм гаубицю "Гіацинт-Б".

Джерело: Центр спеціального призначення НГУ "Омега"

Деталі: Міномет виявили на Покровському напрямку за допомогою аеророзвідки, після чого її разом із боєкомплектом знищили – боєприпаси ефектно здетонували.

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Дослівно: "Вдень міномет, який регулярно не давав спокою українським Силам оборони, виявила аеророзвідка. Цей міномет було перетворено на металобрухт разом з БК, яке гарно детонувало по окупантах".

Деталі: Також оператори FPV-дронів підрозділу "Крила Омеги" успішно вразили 152-мм гаубицю Гіацинт-Б, яку російські артилеристи намагалися сховати серед дерев у посадці.

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Завдяки аеророзвідки російським окупантам не вдалося замаскувати позицію – зброя була виявлена й знищена.

Передісторія: