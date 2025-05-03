Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спецпризначенці показали знищення ворожого міномета і гаубиці

Українська правдаСубота, 3 травня 2025, 21:15
Спецпризначенці показали знищення ворожого міномета і гаубиці
Центр спеціального призначення НГУ "Омега"

Спецпризначенці 2 окремого загону Нацгвардії виявили та знищили дві артилерійські цілі армії Росії – міномет та 152-мм гаубицю "Гіацинт-Б".

Джерело: Центр спеціального призначення НГУ "Омега"

Деталі: Міномет виявили на Покровському напрямку за допомогою аеророзвідки, після чого її разом із боєкомплектом знищили – боєприпаси ефектно здетонували.

Реклама:

Дослівно: "Вдень міномет, який регулярно не давав спокою українським Силам оборони, виявила аеророзвідка. Цей міномет було перетворено на металобрухт разом з БК, яке гарно детонувало по окупантах".

Деталі: Також оператори FPV-дронів підрозділу "Крила Омеги" успішно вразили 152-мм гаубицю Гіацинт-Б, яку російські артилеристи намагалися сховати серед дерев у посадці.

РЕКЛАМА:

Завдяки аеророзвідки російським окупантам не вдалося замаскувати позицію – зброя була виявлена й знищена.

Передісторія:

війнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вучич, який збирався до Москви, навряд зможе повноцінно працювати найближчими днями – лікар
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
Волцу, який втратив роботу, пропонували кілька посад на вибір – CBS
Український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак
Зеленський: США мають скасувати візи нардепам, які не підтримають угоду про надра
Усі новини...
війна
Росіяни вбили щонайменше двох людей на Донеччині в суботу
Армія РФ скинула вибухівку на центр Херсона: поранено двоє жінок
Росіяни тричі за день обстріляли Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено газопровід
Останні новини
21:15
ВідеоСпецпризначенці показали знищення ворожого міномета і гаубиці
21:10
Париж накрило різке похолодання і град
20:30
Пакистан випробував балістичну ракету на тлі загострення відносин з Індією
20:26
WP повідомило, чому Трамп вирішив звільнити свого радника з нацбезпеки Волца
20:05
Росіяни вбили щонайменше двох людей на Донеччині в суботу
19:38
Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС
19:31
У Німеччині майже 200 поліцейських підозрюють в екстремізмі
19:22
Вучич, який збирався до Москви, навряд зможе повноцінно працювати найближчими днями – лікар
19:20
Російський дрон вдруге за день атакував центр Херсона: є загиблий і поранені
19:16
Швеція хоче платити мігрантам по 32 тисячі євро за повернення додому
Усі новини...
Реклама:
Реклама: