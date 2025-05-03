Росіяни зосередили атаки на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб

На фронті з початку доби зафіксовано 180 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог атакував 68 разів, на Новопавлівському – 55.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 68 штурмових та наступальних дій. Бої не вщухають до цього часу у 15 локаціях.

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Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 56 атак на позиції українських військ, 9 боєзіткнень наразі триває. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки загарбницької армії. Противник завдав чотири авіаційні удари, скинувши при цьому сім КАБ, також здійснив 233 обстріли, з яких 10 – із систем залпового вогню.

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На Лиманському напрямку російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

Крім того, на Куп'янському напрямку зафіксовано 5 ворожих атак, на Краматорському – 6, на Торецькому – 4, на Харківському відбито три штурми й одне боєзіткнення триває, на Оріхівському відбулося два боєзіткнення, на Придніпровському напрямку ворог один раз намагався наблизитись до позицій захисників і отримав відсіч.