Ворожа атака на Черкаси: лунали вибухи, виникли пожежі
Неділя, 4 травня 2025, 00:06
Пізно ввечері 3 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли пожежі.
Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець
Пряма мова Табурця: "Серія вибухів в обласному центрі. Наслідки з'ясовуємо.
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В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Працює ППО".
Деталі: Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в Черкасах, починаючи з 23:19.
Оновлено: Згодом Табурець уточнив, що через атаку дронів в Черкасах сталося одразу кілька пожеж.
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Зокрема, пошкоджений гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна.
За попередніми даними, травмованих немає.