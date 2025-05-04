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Ворожа атака на Черкаси: лунали вибухи, виникли пожежі

Ольга Глущенко Неділя, 4 травня 2025, 00:06
Ворожа атака на Черкаси: лунали вибухи, виникли пожежі
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

Пізно ввечері 3 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли пожежі.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Пряма мова Табурця: "Серія вибухів в обласному центрі. Наслідки з'ясовуємо.

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В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Працює ППО".

Деталі: Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в Черкасах, починаючи з 23:19.

Оновлено: Згодом Табурець уточнив, що через атаку дронів в Черкасах сталося одразу кілька пожеж.

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Зокрема, пошкоджений гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна.

За попередніми даними, травмованих немає.

Черкасивибухбезпілотникиросійсько-українська війна
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