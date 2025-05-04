Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та області працювала ППО по ворожих дронах

Ольга Глущенко Неділя, 4 травня 2025, 00:32
У Києві та області працювала ППО по ворожих дронах
фото: Getty Images

У ніч проти 4 травня в Києві та області ППО працювала по ворожих цілях на тлі загрози російських безпілотників.

Джерело: КМВА, КОВА

Дослівно КМВА: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Реклама:

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".

Деталі: Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:21.

Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА в напрямку столиці.

РЕКЛАМА:

Пізніше КОВА повідомила про роботу сил ППО на Київщині.

За попередніми даними КМВА, в Оболонському Шевченківському та Святошинському районах столиці зафіксовані падіння уламків БпЛА.

Оновлено: О 1:21 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

КиївКиївська областьППОбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоДСНС про нічну ворожу атаку на Київ: семеро постраждалих, є руйнування
ОновленоВучича виписали з лікарні, він тимчасово скасував усі заходи
Зеленський: Сили оборони "відмінусували" другий російський літак за добу
Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
Волцу, який втратив роботу, пропонували кілька посад на вибір – CBS
Усі новини...
Київ
Росіяни атакували Київ БпЛА: внаслідок падіння уламків виникли пожежі
У Києві працювала ППО
До Києва прибув новий посол Австрії
Останні новини
04:30
Трамп був незадоволений позицією Волца щодо Ірану – ЗМІ
03:44
фотоДСНС про нічну ворожу атаку на Київ: семеро постраждалих, є руйнування
02:36
На Одещині жінка задушила 9-місячну доньку
01:38
ЦАХАЛ розіслав тисячі повісток резервістам для розширення наступу в Газі – ЗМІ
00:58
Росіяни атакували Київ БпЛА: внаслідок падіння уламків виникли пожежі, постраждали діти
00:32
У Києві та області працювала ППО по ворожих дронах
00:06
оновленоВорожа атака на Черкаси: лунали вибухи, виникли пожежі
23:59
Європейський фестиваль "Українська весна" у Стокгольмі: чим запам'яталося відкриття
23:30
З'явилося нове відео зруйнованого окупантами Торецька
23:23
Як не проґавити шанс на материнство: що таке фертильність та коли "золотий вік" для вагітності
Усі новини...
Реклама:
Реклама: