У Києві та області працювала ППО по ворожих дронах
Неділя, 4 травня 2025, 00:32
У ніч проти 4 травня в Києві та області ППО працювала по ворожих цілях на тлі загрози російських безпілотників.
Дослівно КМВА: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
Реклама:
Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".
Деталі: Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:21.
Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА в напрямку столиці.
РЕКЛАМА:
Пізніше КОВА повідомила про роботу сил ППО на Київщині.
За попередніми даними КМВА, в Оболонському Шевченківському та Святошинському районах столиці зафіксовані падіння уламків БпЛА.
Оновлено: О 1:21 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.