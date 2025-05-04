У Києві та області працювала ППО по ворожих дронах

У ніч проти 4 травня в Києві та області ППО працювала по ворожих цілях на тлі загрози російських безпілотників.

Джерело: КМВА, КОВА

Дослівно КМВА: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

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Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".

Деталі: Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:21.

Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА в напрямку столиці.

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Пізніше КОВА повідомила про роботу сил ППО на Київщині.

За попередніми даними КМВА, в Оболонському Шевченківському та Святошинському районах столиці зафіксовані падіння уламків БпЛА.

Оновлено: О 1:21 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.