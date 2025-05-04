На Одещині жінка задушила 9-місячну доньку

В Одеській області поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві 9-місячного немовляти.

Джерело: ГУ НП в Одеській області

Деталі: У поліції зазначають, що 43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила про смерть дев’ятимісячної доньки, зазначивши: дитина померла несподівано.

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Дослівно: "Однак під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження.

Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза".

Деталі: Жінку затримали, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини.

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Цей злочин карається позбавленням волі терміном до 15-ти років або довічним ув’язненням.