Мільярдер Баффет залишає посаду гендиректора Berkshire, яку розбудовував 60 років

Американський мільярдер Воррен Баффет у віці 94 років завершує кар’єру і наприкінці 2025 року залишить посаду генерального директора інвестиційної компанії Berkshire Hathaway, яку розбудовував 60 років.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це Баффет оголосив 3 травня на щорічних зборах Berkshire в місті Омаха, де базується штаб-квартира холдингу.

Реклама:

Його наступником стане віцеголова холдингу Ґреґ Абель, який контролює більшість інвестицій компанії.

Reuters зазначає, що Баффет завершує свою епоху у Berkshire після 60 років на чолі компанії, які зробили його "мультимільярдером та американською історією успіху".

Баффет сказав, що після складання повноважень він все буде "залишатися в компанії і, можливо, буде корисним у кількох справах", але "останнє слово" буде за Абелем.

РЕКЛАМА:

Дослівно Reuters: "Рішення піти у відставку завершує визначний 60-річний шлях, протягом якого Баффет перетворив Berkshire з невдалої текстильної компанії на конгломерат вартістю 1,16 трильйона доларів з бізнесом у різних галузях американської економіки".

Деталі: За даними Forbes, статки самого Баффета становлять 168,2 мільярда доларів, майже всі вони – в акціях Berkshire.

Баффет заявив, що у нього немає наміру продавати якісь зі своїх акцій Berkshire, майже всі з яких будуть пожертвовані після його смерті.

Довідково: Холдингова компанія Berkshire Hathaway займається інвестиціями і страхуванням. Вона контролює понад 40 компаній в таких секторах, як фінансові послуги, кондитерське виробництво, видавнича справа, ювелірний бізнес, виробництво меблів, килимів, будматеріалів та ін.