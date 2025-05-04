На Херсонщині планують встановити модульні освітні центри
Неділя, 4 травня 2025, 06:42
У Херсонській області планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, а також перевести 7 шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання.
Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Деталі: Прокудін зазначив, що під час візиту міністра світи і науки України Оксена Лісового обговорили ініціативу зі встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, щоб полегшити доступ до освіти в умовах відновлення інфраструктури.
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Крім того, за словами керівника ОВА, у новому навчальному році планують перевести ще 7 шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання.
Пряма мова Прокудіна: "Це дозволить повернути за парти понад 1400 дітей, з яких близько 380 потребують підвезення до місць навчання".