На Херсонщині планують встановити модульні освітні центри

У Херсонській області планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, а також перевести 7 шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Прокудін зазначив, що під час візиту міністра світи і науки України Оксена Лісового обговорили ініціативу зі встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах, щоб полегшити доступ до освіти в умовах відновлення інфраструктури.

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Крім того, за словами керівника ОВА, у новому навчальному році планують перевести ще 7 шкіл у деокупованих громадах на змішану форму навчання.

Пряма мова Прокудіна: "Це дозволить повернути за парти понад 1400 дітей, з яких близько 380 потребують підвезення до місць навчання".