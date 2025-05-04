Троє загиблих та понад 10 поранених цивільних – на Донеччині та Херсонщині

У Донецькій та Херсонській області за 3 травня загинули троє людей та більш як 10 отримали поранення.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Усі троє загиблих – на Донеччині – 2 у Комарі та 1 у Мирнограді.

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Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Тим часом на Херсонщині через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Уточнюється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.