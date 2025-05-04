Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Троє загиблих та понад 10 поранених цивільних – на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 4 травня 2025, 08:27
Троє загиблих та понад 10 поранених цивільних – на Донеччині та Херсонщині
фото: Донецька ова

У Донецькій та Херсонській області за 3 травня загинули троє людей та більш як 10 отримали поранення.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Усі троє загиблих – на Донеччині – 2 у Комарі та 1 у Мирнограді.

Реклама:

Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Тим часом на Херсонщині через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Уточнюється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

РЕКЛАМА:

Донецька областьХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРосія у неділю атакувала Сумщину: є загиблий та поранені
Зеленський прибув до Чехії
відеоЗеленський після нічних обстрілів: Потрібне припинення вогню не на свята, а на кожен день
Росіяни обстріляли столичний Dream Town
РФ атакувала 165 безпілотниками – 69 з них вдалося збити
У Румунії проходять вибори президента після анулювання попередніх
Усі новини...
Донецька область
РФ атакувала 6 "Геранями" будівельну базу в Слов’янську – МВА
З'явилося нове відео зруйнованого окупантами Торецька
Росіяни вбили щонайменше двох людей на Донеччині в суботу
Останні новини
14:30
Прем'єр Франції розглядає можливість профести референдум щодо бюджетних планів
14:18
Донецький суд наказав Росії відшкодувати українській фірмі "вагонні" збитки
14:03
фотоРосія у неділю атакувала Сумщину: є загиблий та поранені
13:41
Shell може поглинути британського нафтового гіганта – Bloomberg
13:27
Зеленський прибув до Чехії
13:24
Jaguar Land Rover відновлює експорт автомобілів до США
13:13
Путін "сподівається", що Росії не буде потрібно застосовувати ядерну зброю в Україні
12:56
Вчені спростували думку про те, що контакт зі шкірою матері впливає на розвиток "поспішайок"
12:52
відеоОлімпійська чемпіонка двічі за день побила світовий рекорд у плаванні на 100 м батерфляєм
12:45
Безпека учасників параду в Москві є справою Росії – Фіцо
Усі новини...
Реклама:
Реклама: