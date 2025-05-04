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У Румунії проходять вибори президента після анулювання попередніх

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 4 травня 2025, 08:39
У Румунії проходять вибори президента після анулювання попередніх
фото: pixabay

Румуни у неділю голосують у першому турі виборів президента, які можуть привести до влади ультраправого євроскептика Джорджа Сіміона. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Дільниці відкрилися о 7:00 ранку для голосування після того, як результати попереднього першого туру, що відбувся у листопаді 2024 року, були анульовані Конституційним судом. Тоді у першому турі виграв одіозний популіст Келін Джорджеску, але результати скасували через маніпуляції у соцмережах і втручання з-за кордону.

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Усі 18 979 виборчих дільниць працюватимуть до 21:00. Підсумки перших екзит-полів очікуються після закриття дільниць.У списку для голосування – 11 кандидатів.

Після офіційного підрахунку голосів та оголошення результатів Центральним виборчим бюро, через два тижні, 18 травня, буде організовано другий тур виборів, у якому зустрінуться два лідери першого туру.

Велика група румунів за кордоном, де популярний єврскептик Сіміон, розпочала голосування у п'ятницю. Там спостерігалась висока явка.

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За передвиборчими опитуваннями Сіміон набирав близько 30% голосів, що значно менше за 50%, необхідних йому для уникнення другого туру виборів.

Головними суперниками Сіміона є два центристи: 65-річний колишній сенатор Крін Антонеску, якого підтримують три партії чинного прозахідного уряду, та 55-річний мер Бухареста Нікушор Дан, який балотується як незалежний кандидат з антикорупційною програмою. Обидвоє виступають за членство в ЄС та НАТО і підтримують Україну.

Віктор Понта, колишній лівий прем'єр-міністр, який став консервативним націоналістом, посідає четверте місце в опитуваннях. 

Читайте також: Атака РФ не тільки на Румунію: чому вибори 4 травня матимуть значення для всієї Європи.

Про Джордже Сіміона читайте у статті Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.

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