РФ атакувала 6 "Геранями" будівельну базу в Слов’янську – МВА

У ніч на неділю 4 травня російськими військами була атакована будівельна база у Словʼянську Донецької області.

Джерело: начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях

Пряма мова Ляха: "Масований ворожий обстріл, 6 БПЛА "Герань-2".

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Всі влучання - на територію будівельної бази в мікрорайоні Залізничний".

Деталі: За даними влади, постраждалих немає, але пошкоджені приміщення та техніка.