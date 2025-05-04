РФ атакувала 6 "Геранями" будівельну базу в Слов’янську – МВА
Неділя, 4 травня 2025, 08:58
У ніч на неділю 4 травня російськими військами була атакована будівельна база у Словʼянську Донецької області.
Джерело: начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях
Пряма мова Ляха: "Масований ворожий обстріл, 6 БПЛА "Герань-2".
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Всі влучання - на територію будівельної бази в мікрорайоні Залізничний".
Деталі: За даними влади, постраждалих немає, але пошкоджені приміщення та техніка.