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Запущена з Ємену ракета влучила в аеропорт у Тель-Авіві

Роман ПетренкоНеділя, 4 травня 2025, 12:14
Запущена з Ємену ракета влучила в аеропорт у Тель-Авіві
скриншот

Балістична ракета, запущена 4 травня з Ємену, влучила на територію ізраїльського столичного аеропорту Бен-Гуріон, пошкодивши дорожні конструкції та транспортний засіб і спричинивши зупинку авіасполучення.

Джерело: Al Jazeera

Деталі: Ізраїльські військові підтвердили вранці в неділю, що їхня система ППО не змогла збити снаряд, попри кілька спроб перехоплення.

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За словами медиків, троє людей отримали легкі поранення.

Рейси в найзавантаженішому аеропорту Ізраїлю були припинені, всі входи до нього були тимчасово закриті, а рух потягів до місця події зупинено. Деякі рейси довелося перенаправити.

Сирени лунали по всьому центральному Ізраїлю, пише ЗМІ, а мільйони людей перемістилися в укриття.

Відео з місця удару, що поширюються в інтернеті, показують, що ракета влучила в сполучну дорогу всередині периметру аеропорту, а уламки були розкидані по сусідніх дорогах.

ІзраїльЄмен ракетний удар
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